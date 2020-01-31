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Финал Australian Open. Тим против Джоковича

Определились оба финалиста одного из самых престижных теннисных турниров.

Австриец Доминик Тим, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под пятым номером, вышел в финал, обыграв представителя Германии Александра Зверева (7) со счетом 3:6, 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (7:4). 

В поединке за титул Тим сразится с сербом Новаком Джоковичем (2), который накануне "всухую" обыграл швейцарца Роджера Федерера
Источник: pressball.by
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