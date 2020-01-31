Финал Australian Open. Тим против Джоковича

Австриец Доминик Тим, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под пятым номером, вышел в финал, обыграв представителя Германии Александра Зверева (7) со счетом 3:6, 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (7:4).





В поединке за титул Тим сразится с сербом Новаком Джоковичем (2), который накануне "всухую" обыграл швейцарца Роджера Федерера







