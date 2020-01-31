В прошлом году 13 октября Владимир Маковский присутствовал на игре в качестве тренера молодечненской девичьей команды. Матч проходил в Чисти между «ДЮСШ-4-Молодечно» и ФК «Минск», о нем написала местная "Рэгіянальная газета". Но новость не осталась незамеченной. Читатели в социальных сетях под данным материалом отмечали, что Маковский не может работать тренером.





Сам Владимир в телефонном разговоре с корреспондентом сказал:





– Если я тренер, значит я тренер и могу тренировать свою команду. А слушать, что говорят в интернете, не нужно, это всё чушь.





Владимир Маковский пожизненно дисквалифицирован и не имеет права работать тренером на соревнованиях, которые проводит федерация футбола.





Громкое «Дело о договорных матчах», где Маковский был фигурантом

В августе 2016 года Министерство внутренних дел Беларуси опубликовало пресс-релиз. В нём правоохранители отметили факт проведения договорного матча между «Ислочью» и «Динамо-Брестом» в Молодечно.





Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении подозреваемых. Ими стали представитель тренерского штаба, игроки «Ислочи», а также посредник и заказчики. Выяснилось, что представителем тренерского штаба был Владимир Маковский. В то время экс-футболист минского и киевского «Динамо» начинал тренерский путь.





Договорной матч «Ислочи» и «Динамо» стал одним из ряда игр в трёх белорусских чемпионатах различного уровня, на которые обратили внимание правоохранительные органы. Так появилась «Дело о договорных матчах».





В марте 2017 года АБФФ опубликовала «Список-26» – имена 26 участников «Дела о договорных матчах». Через какое-то время количество человек уменьшилось, в результате к ответственности привлекли 15 человек.





В октябре 2017 года в Первомайском суде Минска вынесли приговор по делу. Владимира Маковского приговорили по двум частям статьи 253 Уголовного кодекса Беларуси к двум годам без направления в исправительное учреждение, с лишением права занимать должности в спорте на пять лет.





В декабре 2017-го фигуранты обжаловали приговор, но судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда оставила их без удовлетворения.





Федерация футбола дисквалифицировала Маковского и ещё 11 человек

В феврале 2018 года дисциплинарный комитет федерации футбола пожизненно дисквалифицировал Маковского вместе с ещё 11 людьми, которые были причастны к договорным играм. Решение основывалось на пункте 5 статьи 20 Дисциплинарного кодекса:





«Пожизненная дисквалиф ия заключается в пожизненном запрете участвовать в футбольном матче, соревнованиях или присутствовать на футбольных матчах, соревнованиях. Пожизненная дисквалификация может быть заменена на более мягкое дисциплинарное наказание или отменена лишь по истечении 10 лет со дня её применения».





Руководитель пресс-службы Белорусской федерации футбола Александр Олейник объяснял, что дисквалифицированный футбольный специалист не имеет права со своей командой участвовать в любых соревнованиях, проходящих под эгидой Белорусской федерации футбола.





Даже если это команда детско-юношеской спортивной школы. Однако на момент дисквалификации в 2018 году Маковский работал инструктором-методистом в молодечненской ДЮСШ-4, которая специализируется на футболе.





Ходатайство об отсрочке – федерация отказала





«Рэгіяналшьная газета» направила официальное обращение в федерацию, чтобы уточнить статус Маковского. Александр Олейник ответил, что в соответствии с решением Комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам АБФФ за участие в организации договорных матчей Маковский пожизненно дисквалифицирован.





27 мая 2019 года в адрес Комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам АБФФ было направлено ходатайство о применении в отношении Маковского отсрочки исполнения дисциплинарного наказания. На заседании, которое состоялось 13 июня, было отказано в отсрочке исполнения дисциплинарного наказания (руководствуясь статьёй 10 частью 2, статьёй 20 частью 5 и в соответствии со статьями 15, 20, 39 Дисциплинарного кодекса АБФФ).





Таким образом, Маковский не может участвовать в качестве тренера в турнирах под эгидой АБФФ. Но участвует. В частности что касается злополучного турнира 13 октября, с которого начался скандал. Сотрудник АБФФ Юрий Чистов подтвердил в ответе на официальное обращение молодечненского издания, что соревнования прошли под эгидой Белорусской федерации футбола и проводились по программе развития женского футбола УЕФА.





Ну и что все это значит?







