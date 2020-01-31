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В Гродно может появится гоночная трасса

На недавней встречей с властями Гродно, идея автодрома была поддержана и под ее строительство были предложены две локации.

В Гродно может появится гоночная трасса
В Гродно уже были три попытки создания гоночных трасс, напоминает сайт АвтоГродно.

Первая была в середине 80-х, ее предпринял Роман Витальевич Михайлов, тренер по картингу станции юных техников. На бумаге трасса выглядела так:

В 1984-85 годах проект прошел почти все согласования и фактически требовал лишь нескольких подписей. Но, по нашей информации, из-за личных амбиций руководителей автора трассы они так и не были проставлены.

Вторую и третью попытку предпринял мотоспортсмен и организатор соревнований Сергей Дегтярев. Это было начало 1990-х и 2015 годы. Работы опять останавливались на последних этапах проекта — не хватило подписей.

В 2019 году АвтоГродно собрал увлеченных автомобилистов, мотоциклистов и спортсменов Гродно. Обсудили, какой может быть трасса в современных реалиях и для каких дисциплин, школ, мероприятий и соревнований она будет востребована. Затем участники встречи выезжали "в поля" в поисках подходящих локаций для будущей трассы.

В январе 2020 была организована встреча с мэром Гродно. Мечислав Гой поддержал инициативу, увидел потенциал трассы для гродненцев и туристов. Итогом встречи стало предложение двух возможных локаций для постройки автодрома.

Каким должен быть автодром в Гродно?


Автодром должен соответствовать стандартам международных авто- и мотофедераций, чтобы на нем могли проводиться европейские соревнования. Это значит, что кроме самого трека, он должен включать трибуны, боксы для обслуживания техники, кафе и паддок (площадка для развертывания лагеря команд).

В перспективе на трассе может быть свой гостиничный комплекс, автосервис, мойка и другие объекты.

Длина трассы — около 3 км. Ориентировочная стоимость — $4 000 000.

Варианты финансирования


Сейчас инициаторы видят три источника финансирования объекта:

Финансирование Евросоюзом. Для получения гранта необходимо найти тех, кто готов реализовать подобный проект в Латвии, Литве, Польше, либо в Украине.

Частный инвестор.

Сбор средств краудфандингом.

Чтобы трасса стала реальностью, АвтоГродно обращается к потенциальным партнерам и волонтерам за поддержкой, сейчас нужна любая помощь!
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