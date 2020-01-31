



- Это Тихонов назвал вас "Мистер Шприц"?





- Да.





- И Домрачева, Скардино, Чепелин, Дуборезова приняли вас в штыки?





- Тихонов еще и письма в федерацию писал, настраивал всех против. Есть у меня для него один подарок, неважно пахнущий, времен его руководства СБР. Но пока не публикую. Пусть живет.





- Вам ведь пришлось писать оправдательные письма при трудоустройстве в сборную Беларуси?





- Было дело. Поверили.





- Какие надежды у вас, как тренера белорусской команды, связаны с чемпионатом мира?





- Руководство ставит задачу выиграть медаль.





- Руководство биатлонной федерации?





- Выше. У нас после Даши Домрачевой планка тоже поднята высоко,— цитирует тренера "Матч ТВ".



