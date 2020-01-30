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Минское «Динамо» продолжает проигрывать в КХЛ

Минчане четырежды отыгрались, но все же уступили «Автомобилисту» в овертайме.

Минское "Динамо" в овертайме уступило "Автомобилисту" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:6, передает pressball.by.

АВТОМОБИЛИСТ — ДИНАМО Мн — 6:5 ОТ (1:0, 2:2, 2:3, 1:0)

АВТОМОБИЛИСТ: Фомин; Батыршин — Василевский, Доус (к) — Холланд — Мэйсек; Бодров — Мамкин, Мозер — Литовченко — Платт; Трямкин — Березин, Белоусов — Дацюк — Голышев; Овчинников — Валитов, Гареев — Кучерявенко — Обидин.

ДИНАМО: Осипков; Граньяни — Еременко, Дадонов — Паре — Павлович; Морроу — Готовец, Мартынов — Спунер — Принс; Знахаренко — Денисов, Аносов — Демков — Дроздов; А.Костицын (к) — Ковыршин — Стефанович; Достанко, Когалев.

ШАЙБЫ: 1:0 — Голышев (Дацюк, Василевский, 10.44). 1:1 — Ковыршин (Стефанович, Морроу, 27.42). 1:2 — Павлович (29.47 — мен.). 2:2 — Обидин (Гареев, 31.07). 3:2 — Платт (32.26 — бол.). 3:3 — А.Костицын (Готовец, Ковыршин, 43.51 — бол.). 4:3 — Мамкин (Кучерявенко, Гареев, 45.57). 4:4 — Стефанович (Морроу, А.Костицын, 51.45). 5:4 — Батыршин (Кучерявенко, Гареев, 55.46). 5:5 — Стефанович (Достанко, Ковыршин, 57.05). 6:5 — Голышев (Дацюк, Василевский, 60.27).
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