+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Велогонщик Василий Кириенко заявил о завершении карьеры

Самый известный белорусский велогонщик Василий Кириенко уходит из большого спорта из-за состояния здоровья, сообщил ресурс "Трибуна".

Велогонщик Василий Кириенко заявил о завершении карьеры
"Это грустный день, но я вынужден прислушаться к советам врачей команды. У меня была прекрасная карьера, я наслаждался каждым ее моментом", – сказал 38-летний спортсмен.

Он также охарактеризовал свой путь в велоспорте как невероятное путешествие и поблагодарил поклонников за поддержку.

Василий Кириенко является обладателем четырех медалей чемпионатов мира – золота в индивидуальной гонке в 2015 году, серебра в 2016-м и двух бронзовых (2012 и 2013 годы), а также двух высших наград Европейских игр – в индивидуальных гонках в Баку и Минске. Гонщик постоянно участвовал в престижнейших европейских соревнованиях – "Джиро д'Италия", "Тур де Франс" и "Вуэльта Испании". С 2013 года он представлял британскую профессиональную шоссейную велокоманду Sky Procycling.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Окоп для Лукашенко и Костусева: могила или...
Игорь Драко
Раком поставили… А потом и креветкой положат?
Анатолий Шумченко
Беларусь в НАТО
Петр Рудковский
"Свой быдлоязык сами учите". Караць за такое ці...
Тацяна Грачанікава
У Менск прыйшла вясна


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru