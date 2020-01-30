Велогонщик Василий Кириенко заявил о завершении карьеры

"Это грустный день, но я вынужден прислушаться к советам врачей команды. У меня была прекрасная карьера, я наслаждался каждым ее моментом", – сказал 38-летний спортсмен.





Он также охарактеризовал свой путь в велоспорте как невероятное путешествие и поблагодарил поклонников за поддержку.





Василий Кириенко является обладателем четырех медалей чемпионатов мира – золота в индивидуальной гонке в 2015 году, серебра в 2016-м и двух бронзовых (2012 и 2013 годы), а также двух высших наград Европейских игр – в индивидуальных гонках в Баку и Минске. Гонщик постоянно участвовал в престижнейших европейских соревнованиях – "Джиро д'Италия", "Тур де Франс" и "Вуэльта Испании". С 2013 года он представлял британскую профессиональную шоссейную велокоманду Sky Procycling.







