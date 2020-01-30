



– Сколько средств ушло на все про все?





– Я купил чуть больше акра земли (порядка четырех тысяч квадратных метров – Tribuna.com). Заплатил за него 150 тысяч долларов. Строительство зала с покупкой снарядов обошлось в 850 тысяч. Но эту сумму я не платил. Эти деньги вложил мой партнер и его друг-застройщик. Я взял кредит в банке и на протяжении трех лет платил им эти деньги. Выплатив 850 тысяч, стал хозяином здания. Получается, что изначально в проект я вложил лишь 150 тысяч.





– Вы уже давно сколотили состояние и являетесь миллионером. Никогда не посещала мысль продать зал и вложить деньги во что-нибудь другое?





– Посещала. В 2008-м, когда в Америке был большой кризис, здесь пару залов обанкротилось. Многие люди просто остались без работы и не имели возможности платить за тренировки. Но с такими мыслями нужно переспать, успокоиться и работать дальше. Мне в то время повезло. Зал был мой, я ничего не должен был банкам, и средств хватало, чтобы остаться на плаву. Я даже полтора года мог побыть в небольшом минусе и платить зарплату из собственных денег. Но так плохо случилось лишь в 2008-м, а в остальное время у меня все было великолепно. Мне хоть и 48 лет сейчас, еще полжизни можно бизнес вести, но я финансово уже готов к пенсии. Для этого есть все. Поэтому я даже мог бы себе позволить продать бизнес и спокойненько жить с деньгами, которых у меня достаточно для детей и внуков. Но, когда ты работаешь, денежки идут. И продавать школу пока не собираюсь.





– Возникало желание вложить деньги в какой-то другой проект?





– Когда есть деньги, их хочется куда-нибудь вложить, и получить еще больше. Но, как говорят у нас, лучше синица в руках, чем журавль в небе. Возможности вложиться у меня были, но я понимал, что есть риск серьезно влететь, и никуда не вкладывался. Я не такой миллионер, как Макс Мирный или Дашка Домрачева, но живу хорошо, даже лучше среднего класса, и у меня все есть. И брать с потолка что-то большее я не собираюсь. Ведь по итогу вообще можно остаться у разбитого корыта.





Но я часто играю на бирже. Вкладов много. В 2000-м мог в неделю зарабатывать по 30 тысяч долларов. Но через год, когда произошла атака на башни-близнецы, на бирже все очень сильно упало. Я ничего не продавал и за две недели [в сентябре 2001-го] потерял полмиллиона долларов. Да, где-то 300 тысяч тогда заработал, но все равно влетел. Несмотря на это, все равно играю. Просто стал умнее, чем был раньше и знаю, как нужно распоряжаться деньгами. Лучше синичка в руках, чем журавль в небе, – сказал Щербо.