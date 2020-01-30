+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Зимний ЧМ-2020 по легкой атлетике перенесен на следующий год из-за коронавируса

Чемпионат мира по легкой атлетике в помещениях, который должен был пройти в китайском Нанкине с 13 по 15 марта, перенесен из-за коронавируса.

Об этом сообщается на сайте Международной ассоциации легкой атлетики (World Athletics).

«Мы рассмотрели возможность переноса соревнований в другую страну и хотели бы поблагодарить города, которые вызвались принять у себя чемпионат.

Однако, учитывая, что опасения относительно распространения вируса за пределами Китая все еще существуют, мы решили не идти на этот шаг, так как это может привести к дальнейшей отсрочке на более поздний срок.

Мы решили не отменять чемпионат, поскольку многие наши спортсмены хотели бы, чтобы мероприятие состоялось. Теперь мы будем работать со спортсменами, партнерами и организационным комитетом Нанкина, чтобы определить дату проведения этого мероприятия в 2021 году», – говорится в заявлении World Athletics. 

Ранее ситуацинно-кризисный центр МИД России сообщил, что в Китае приостановлено проведение всех спортивных мероприятий до апреля 2020 года. 
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Игорь Драко
Раком поставили… А потом и креветкой положат?
Анатолий Шумченко
Беларусь в НАТО
Петр Рудковский
"Свой быдлоязык сами учите". Караць за такое ці...
Тацяна Грачанікава
У Менск прыйшла вясна
Анатолий Санотенко
Правовые ужасы «нашего городка», или – Записки на...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru