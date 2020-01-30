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После поражения. Болельщики "Динамо" вызвали на разговор Вудкрофта, Мезина и игроков команды

Болельщики минского "Динамо" после безвольного поражения от СКА (0:5) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ потребовали от "зубров" объяснений. Команда утратила даже математические шансы на плей-офф за 10 встреч до конца "регулярки".


После матча никто не собирался расходиться, болельщики дожидались игроков у выхода — и дождались. Первым "к барьеру" пришел Артем Демков. Довольно долго общались с фанами Александр Павлович и Александр Китаров. После публичной дискуссии самые ярые болельщики даже отводили их в сторону, чтобы поговорить с глазу на глаз. И этим разговором, судя по дружескому рукопожатию в конце, остались довольны.

Уже у автобуса команды к болельщикам вышли Крэйг Вудкрофт, Андрей Мезин и Андрей Костицын на правах капитана. Крэйг Вудкрофт извинился перед болельщиками за результаты, но дальнейшего общения с ним не получилось из-за сложностей перевода. Поэтому все внимание уделялось тренеру и капитану: Андрей Костицын отвечал на вопросы по игре команды, а Андрей Мезин рассказывал о тренировках голкиперов и выборе вратаря на ту или иную игру.

Отъезжающий в аэропорт автобус команды встретили скандированием "Динамо! Динамо!" — рассказывает о случившемся в Санкт-Петербурге hcdinamo.by.

Фото: hcdinamo.by
pressball.by
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