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У Роналду - новый рекорд. Первый человек в мире с 200 млн подписчиков в Instagram

Нападающий итальянской футбольной команды "Ювентус" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, набравшим 200 миллионов подписчиков в Instagram.


Как сообщает Sports.ru, в тройку также входят американская поп певица Ариана Гранде, у которой 173 миллиона фолловеров, на третьем месте - американский актер Дуайн Джонсон со 170 миллионами подписчиков.

У капитана испанской "Барселоны" Лионеля Месси -141 миллион фолловеров.
ru.oxu.az
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