



Как сообщает Sports.ru, в тройку также входят американская поп певица Ариана Гранде, у которой 173 миллиона фолловеров, на третьем месте - американский актер Дуайн Джонсон со 170 миллионами подписчиков.





У капитана испанской "Барселоны" Лионеля Месси -141 миллион фолловеров.



