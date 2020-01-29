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Умер создатель "Чижовка-Арены" Марат Гродников

Скончался главный архитектор спорткомплекса "Чижовка-Арена" Марат Гродников, сообщили в пресс-службе хоккейного клуба "Юность-Минск".

"Хоккейный клуб "Юность-Минск" выражает соболезнования родным и близким Марата Никитовича", - говорится в сообщения.

Марат Гродников родился в 1948 году. В 1968-м окончил Минский архитекторно-строительный техникум, в 1978-м – БНТУ. С 1970 по 2013 годы работал в РУП "Белпромпроект", руководил персональной творческой мастерской.

Архитектор разработал десятки уникальных проектов, среди которых "Чижовка-Арена", Ледовые дворцы в Бобруйске и Могилеве, крытые каток в Минске, за который ему была объявлена благодарность президента страны Александра Лукашенко, и другие.

Вместе со скульптором Владимиром Жбановым создал скульптуры "Маленького хоккеиста" возле "Бобруйск-Арены", "Покупатели" возле столичного ЦУМа и другие.

В одном из интервью Марат Гродников говорил, что архитектура для него это образ жизни. "Архитектура меня преследовала, как говорится, без перерыва на обед. Я всегда отдавал отчет, что работа должна быть сдана вовремя, качественно и приносить пользу всем", - говорил мастер.

В 2016-м году Гродников был награжден Орденом Почета.
Sputnik
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