«Минское «Динамо» стало первым клубом, который потерял шансы на выход в плей-офф. Но то, что команда не будет ни за что бороться было ясно давно. Только в начале турнира им удалась неплохая серия, когда в 10 матчах они одержали 6 побед, еще в трех матчах набирали очки, а в основное время проиграли только одну игру. После этого, как отрезало. Рекордная серия поражений, разгромы. Но если брать весь сезон минчан, то сенсацией выглядит, как раз именно тот отрезок в 10 матчей.





Клуб нестандартно подошел к подготовке к чемпионату, подписав несколько десятков пробных соглашений. Точно так же финансировался, когда сначала говорили об одном количестве легионеров, а затем все менялось. Клуб весело назначал главного тренера. Уже вроде бы объявили об Александре Андриевском, но затем он взял самоотвод, так как его обманули практически сразу.





Во время чемпионата я много раз писал, что в Беларуси ничего и не наладится, если там все время будут ждать, что скажет президент страны. И потому будущее клуба снова в тумане. Все же будут ждать чемпионат мира, результатов на нем, а потом комментарии Александра Лукашенко. И только потом приступит к поиску игроков. Так минчане и через год станут первыми, кто потеряет математические шансы на плей-офф», – написал Шевченко