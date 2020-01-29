Шевченко о минском «Динамо»: «Ничего и не наладится, если там все время будут ждать, что скажет президент страны»
Российский журналист Алексей Шевченко поделился мнением об игре хоккейного минского «Динамо».
«Минское «Динамо» стало первым клубом, который потерял шансы на выход в плей-офф. Но то, что команда не будет ни за что бороться было ясно давно. Только в начале турнира им удалась неплохая серия, когда в 10 матчах они одержали 6 побед, еще в трех матчах набирали очки, а в основное время проиграли только одну игру. После этого, как отрезало. Рекордная серия поражений, разгромы. Но если брать весь сезон минчан, то сенсацией выглядит, как раз именно тот отрезок в 10 матчей.
Клуб нестандартно подошел к подготовке к чемпионату, подписав несколько десятков пробных соглашений. Точно так же финансировался, когда сначала говорили об одном количестве легионеров, а затем все менялось. Клуб весело назначал главного тренера. Уже вроде бы объявили об Александре Андриевском, но затем он взял самоотвод, так как его обманули практически сразу.
Во время чемпионата я много раз писал, что в Беларуси ничего и не наладится, если там все время будут ждать, что скажет президент страны. И потому будущее клуба снова в тумане. Все же будут ждать чемпионат мира, результатов на нем, а потом комментарии Александра Лукашенко. И только потом приступит к поиску игроков. Так минчане и через год станут первыми, кто потеряет математические шансы на плей-офф», – написал Шевченко
21:12 29/01/2020
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