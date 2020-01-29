Australian Open. Надаль проиграл Тиму

Пятая ракетка мира австриец Доминик Тим в четвертьфинале Australian Open обыграл №1 Рафаэля Надаля – 7:6, 7:6, 4:6, 7:6, передает Трибуна





В первом и втором сетах Тим отыграл по брейку, а в первом – еще и сетбол. В четвертом он сам упустил брейк, когда подавал на матч, а на тай-брейке победил только с третьего матчбола.





Австриец впервые победил Надаля на турнире «Большого шлема» – до этого он проиграл ему пять матчей на этом уровне. Общий личный счет теперь 9:5 в пользу испанца, а на харде – 1:1.





Тим стал шестым игроком, которому Надаль проиграл пять и более матчей, после Николая Давыденко, Хуана Мартина дель Потро, Давида Феррера (по шесть), Энди Маррея (семь), Роджера Федерера (16) и Новака Джоковича (29).





26-летний австриец впервые вышел в полуфинал Australian Open и вообще любого «Шлема», кроме «Ролан Гаррос», где он четыре раза был в четверке лучших.









Кроме того, Тим прервал серию Надаля из семи полуфиналов на ТБШ подряд. Это был самый продолжительный отрезок в карьере испанца, когда он не проигрывал на «Шлемах» раньше 1/2.





За финал Тим сыграет с Александром Зверевым (Германия), который обыграл Стэна Вавринку (Швейцария) - 1:6|6:3|6:4|6:2.





В другом полуфинале, как уже сообщалось, встретятся Новак Джокович (Сербия) и Роджер Федерер (Швейцария)