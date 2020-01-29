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В Японии одобрена заявка Саппоро на проведение зимней Олимпиады 2030 года

Олимпийский комитет Японии принял решение одобрить заявку Саппоро на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года, сообщат Kyodo.

Саппоро изначально хотел претендовать на проведение Игр 2026 года, однако после землетрясения два года назад отменил это решение. Президент МОК Томас Бах ранее положительно оценил Саппоро как кандидата на проведение Олимпиады в 2030 году. Кроме того, Саппоро в этом году примет марафонский забег летних Игр, поскольку погода там более прохладная по сравнению с Токио.

Саппоро принимал зимние Олимпийские игры в 1972 году.
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