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Виктория Азаренко вернется на корт в марте

Виктория Азаренко вернется на корт в марте, информирует Tennis.Life.




Она пропустила январские турниры в Австралии, но в марте будет играть в Мексике на турнире в Монтеррее. Он стартует 2 марта. В апреле 2019-го на турнире в Монтеррее Азаренко дошла до финала, но не смогла его доиграть из-за травмы ноги. А 11 марта начнется турнир в Индиан-Уэллсе (США), в котором Виктория также планирует поучаствовать. На сегодняшний день она 50-я ракетка мира.

Как известно, Виктория Азаренко была вынуждена отказаться от участия в нескольких турнирах из-за рассмотрения в Лос-Анджелесе дела об опеке над ее сыном.
Еврорадио
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