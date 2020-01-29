Виктория Азаренко вернется на корт в марте













Она пропустила январские турниры в Австралии, но в марте будет играть в Мексике на турнире в Монтеррее. Он стартует 2 марта. В апреле 2019-го на турнире в Монтеррее Азаренко дошла до финала, но не смогла его доиграть из-за травмы ноги. А 11 марта начнется турнир в Индиан-Уэллсе (США), в котором Виктория также планирует поучаствовать. На сегодняшний день она 50-я ракетка мира.





Как известно, Виктория Азаренко была вынуждена отказаться от участия в нескольких турнирах из-за рассмотрения в Лос-Анджелесе дела об опеке над ее сыном.