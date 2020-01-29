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Женскую сборную Китая по футболу посадили в Австралии на карантин

Женская сборная Китая по футболу находится на карантине в отеле австралийского Брисбена из-за вспышки заболевания, вызванного коронавирусом, пишет Daily Mail.


Игроки прибыли в Брисбен в среду в утром, после того как Китайская футбольная ассоциация перенесла отборочные матчи в Австралию, когда началась вспышка неизвестной пневмонии в Ухане.

Дело в том, что команда находилась в городе Ухань 22 января, поэтому спортсменам придется сидеть в отеле до 5 февраля из-за опасений, что они могли подхватить смертельный коронавирус. 

Новые требования правительства австралийского штата предписывают 14-дневную самоизоляцию всем, кто недавно покинул Ухань.


При этом врачи уже поспешили заверить, что китайская футбольная команда не представляет риска для местных жителей.
Источник: sputnik.by
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