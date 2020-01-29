Женскую сборную Китая по футболу посадили в Австралии на карантин





Игроки прибыли в Брисбен в среду в утром, после того как Китайская футбольная ассоциация перенесла отборочные матчи в Австралию, когда началась вспышка неизвестной пневмонии в Ухане.





Дело в том, что команда находилась в городе Ухань 22 января, поэтому спортсменам придется сидеть в отеле до 5 февраля из-за опасений, что они могли подхватить смертельный коронавирус.





Новые требования правительства австралийского штата предписывают 14-дневную самоизоляцию всем, кто недавно покинул Ухань.









При этом врачи уже поспешили заверить, что китайская футбольная команда не представляет риска для местных жителей.







