Женскую сборную Китая по футболу посадили в Австралии на карантин
Женская сборная Китая по футболу находится на карантине в отеле австралийского Брисбена из-за вспышки заболевания, вызванного коронавирусом, пишет Daily Mail.
Игроки прибыли в Брисбен в среду в утром, после того как Китайская футбольная ассоциация перенесла отборочные матчи в Австралию, когда началась вспышка неизвестной пневмонии в Ухане.
Дело в том, что команда находилась в городе Ухань 22 января, поэтому спортсменам придется сидеть в отеле до 5 февраля из-за опасений, что они могли подхватить смертельный коронавирус.
Новые требования правительства австралийского штата предписывают 14-дневную самоизоляцию всем, кто недавно покинул Ухань.
При этом врачи уже поспешили заверить, что китайская футбольная команда не представляет риска для местных жителей.
Источник: sputnik.by
12:05 29/01/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение