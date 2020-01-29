



После этой встречи «зубры» окончательно утратили все шансы на попадание в плей-офф.





– Поздравляю Алексея с победой. СКА показал свой класс этим вечером. Мы вышли на лед и оказались не готовы к такому давлению. Первая смена в нашем матче стала примером неудачного действия на вбрасывании. Мы почти сразу же позволили реализовать опасный момент. СКА удалось забросить очень быстро.





Через минуту мы снова позволили забросить. Возможно, дело в том, что мы были не готовы к такому давлению, где-то немного волновались. В целом, старт получился скомканным, хотя знали, что это стиль СКА и они будут так играть.





После такого старта во втором периоде мы смогли наладить свою игру, провели его и третий период неплохо, но класс игроков СКА сделал своё дело. Такие команды могут служить примером нашим игрокам. Именно так надо двигать шайбу на льду и относиться к работе, чтобы играть в топ-клубах КХЛ.





– Сегодня стало известно, что «Динамо» лишилось математических шансов на попадание в плей-офф. Можете дать короткую оценку сезону?





– Конечно, мы очень разочарованы. Перед стартом сезона мы знали, что это будет очень тяжелый вызов для нас. У нас было много молодежи и хоккеистов, которые не имели опыта игры на таком уровне. Но мы надеялись на то, что получится лучше, чем вышло в итоге. Прямо сейчас какие-то выводы делать рано, но я могу сказать, что мы очень разочарованы, – сказал Вудкрофт.