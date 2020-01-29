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Сергей Вязович: очень надеемся, что доберемся все-таки до первого места на "Дакаре"

Пилот команды МАЗ Сергей Вязович выразил надежду, что однажды победит в общем зачете ралли-рейда "Дакар".


- Мы очень надеемся, что доберемся все-таки до первого места на такой престижной гонке. Это наша цель, команды, и мы для этого все делаем.

В ближайшее время мы построим еще один капотный грузовик, который будет с изменениями, которые в течение года мы готовили для него, но боялись в том числе применять без испытаний на этой гонке. В течение всего года, скорее всего, Алексей Вишневский будет испытывать все нововведения. К концу года, надеюсь, что даже появится третий грузовик перед стартом на "Дакар-2021" капотной конфигурации, — цитирует Вязовича СТВ.
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