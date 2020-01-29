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Глава олимпийского союза ФРГ считает китайский коронавирус угрозой Олимпийским играм-2020

Президент Немецкого олимпийского спортивного союза (DOSB) Альфонс Хёрман выразил обеспокоенность ситуацией вокруг распространения коронавируса, сообщают европейские СМИ.

По словам Хёрмана, это "самая большая угроза для Олимпийских игр 2020 в Токио".

"Это серьезная проблема, потому что нет никакого другого места в мире, в котором бы происходило больше взаимодействия на международном уровне, чем в спорте", - сказал он.

Ранее во вторник сообщалось, что в Японии на данный момент зафиксировано шесть случаев заражения новым коронавирусом. При этом один из заболевших не был в эпицентре распространения заболевания - китайском городе Ухань (провинция Хубэй) - а заразился от другого человека.

В Международном олимпийском комитете (МОК) пока не дают оценок ситуации вокруг коронавируса. Однако ранее МОК перенес ряд квалификационных турниров из Уханя.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились свыше 4,5 тыс. человек, более 100 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в ряде стран, в том числе в Таиланде, Австралит, Сингапуре, Японии и США.

Олимпийские игры 2020 состоятся в Японии в июле-августе этого года.
Интерфакс
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