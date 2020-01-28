Мария Шарапова выходит замуж?













Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» выложила фото, на котором изображены торт и левая рука с кольцом на безымянном пальце. Надпись на изображении следующая: «Я возложила на маму ответственность сделать его круглым».





Пользователи соцсетей в комментариях предположили, что на руке Марии помолвочное кольцо и вскоре она должна выйти замуж.





Шарапова с 2018 года встречается с британским бизнесменом Александром Гилксом.



