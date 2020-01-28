Китайцы хотели купить капотник МАЗа прямо во время "Дакара"

Лидер команды МАЗ-СПОРТавто Сергей Вязович, который на ралли-рейде "Дакар"-2020 занял третье место в зачете грузовиков, рассказал забавную историю. По его словам, капотный грузовик настолько понравился одной из китайских команд, что они пожелали его приобрести, однако получили отказ.