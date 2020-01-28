Полуфинал "Australian Open". Джокович против Федерера
Сербский теннисист Новак Джокович (2 АТП) стал последним полуфиналистом мужского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии.
В 1/4 финала он в трех сетах был сильнее канадца Милоша Раонича (35) — 6:4, 6:3, 7:6.
За выход в финал Джокович померится силами со швейцарцем Роджером Федерером (3), который за несколько часов до этого с трудом обыграл американца Тенниса Сандгрена.
Источник: pressball.by
15:30 28/01/2020
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