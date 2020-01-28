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Чемпионка мира по муай-тай: Мужчин бить приятней, чем женщин

Алена Лешкевич рассказала о сбитых кулаках и бриллиантах

Возможно, на увлечение тайским боксом среди минчанок повлияла Алена Лешкевич — четырехкратная чемпионка мира, которая и готовит хорошо, и ногой может двинуть и выглядит изящно. 

Сама Алена говорит, что на ринге чувствует себя художницей: представляет картину боя, старается сделать все эффектно и красиво.

Корреспондент The Village Беларусь встретился с «художницей» Аленой в лифте обычного подъезда, чтобы узнать, кого приятней бить — мужчину или женщину, как к ней подкатывают кавалеры и посмотреть на ее кулаки.
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