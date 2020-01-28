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Полозков хорошо начал сезон: На Играх хочется быть в тройке

Первый номер национального рейтинга и лучший у белорусов в международном Илья Полозков уверенно начал новый соревновательный виток.

Полозков хорошо начал сезон: На Играх хочется быть в тройке
Открытый Кубок страны по современному пятиборью, как всегда собравший топовых гостей, еще больше упрочил притязания белоруса на место среди элиты. Сезон-2020 интересен тем, что Токио примет очередные летние Игры. 

— В Минске, на Кубке, собралась знатная кампания, — оценил недавних соперников Илья. — Приехали традиционные фавориты крупных международных турниров Дмитрий Кирпулянский, Юрий Федечко, их молодые коллеги, один из которых Александр Коваль взял третий приз. Если честно, удивила легкость, с которой мне удалось войти в соревновательную колею. 


— А в чем ты увидел необычность?

— Я не сбрасывал нагрузки перед состязаниями, специально не подводился к Кубку. Но от вида к виду держался на лидирующих позициях. Удачно отфехтовал и проплыл, хорошо пробежал, даже лучше, чем рассчитывал. Лишь конь оказался менее послушным. Навалял немного палок, что вылилось в потерю двух десятков баллов. Пришлось отдать победу земляку Ярославу Радюку, обошедшему меня всего на четыре пункта. Ничего такого.

— С конем ты не поладил потому, что оба подобрались со строптивым характером? 

— Не смог почувствовать езду, обычно я лучше преодолеваю конкур. Может быть лошадь жестковата по натуре. Вроде бы сахаром изрядно кормил… Докормил, получается. Конь не вытянул весь маршрут.

— Можно ли по начальному старту говорить о том, что в олимпийском сезоне тебя ждет бОльшая удача, нежели в предыдущих.

— Вроде так, тьфу тьфу, чтобы не сглазить. Стартовал не в полной готовности, в далекой от максимума форме — и получил вполне высокие баллы. Начало сезона сулит приятные перспективы. 

— Что можешь сказать о молодой звезде национального современного пятиборья?

— До недавнего мы готовились вместе, но у Радюка не сошлись взгляды с нашим общим тренером. Ныне он занимается индивидуально, но под оком главного коуча национальной сборной. Ярослав всего-то на полгода младше меня. Он вытянул кубковую программу за счет победного лазер-рана, технические виды дались сложнее. Верховая же езда сложилась удачно, он потерял лишь очко. 

— Внутренние зимние турниры открывают двери в международный сезон. Кому, кроме вас двоих, повезло поехать в Каир, на первый кубковый этап?

— Ныне критерии таковы: в выездной состав попадают два лучших пятиборца — один из внутреннего рейтинга, еще один — из международного, а двое — по выбору главного тренера. 

Прошлогоднее седьмое место на чемпионате мира обеспечило мне лидерство в обоих табелях о рангах. Второй проездной билет у Радюка, еще двое добавятся после международного турнира в Венгрии. У девушек двукратная чемпионка мира Ольга Силкина, Ирина Просенцова, выигравшая последнее кубковое первенство, и Анастасия Прокопенко застолбили места в составе. Еще одна обозначит себя после Венгрии. 


— Каким видится маршрут на олимпийский турнир в Токио?

— Для начала на стартовых планетарных кубковых турах надеюсь заработать весомые баллы, чтобы «забить» место в престижном финале. В прошлом году поначалу недоработал, поэтому потом пришлось потратить немало нервов и усилий. 

Что же до олимпийской лицензии, то она сама собой разумеющаяся. Если все силы вложить на ее добычу, то что ты покажешь позже на Играх? Призеры чемпионата мира напрямую попадут в Токио. Но только они, остальные доберутся по рейтингу. 

Если бы не вступили в силу новые правила, то мне бы пришла лицензия с минувшего «мира», после седьмого места. На Играх хочется быть в тройке, поэтому надо делать все возможное и невозможное. 
Константин Вашкевич, "Белорусский партизан"
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