На основании публикаций можно сформировать мнение, что Захар Волков чуть ли не самый главный злодей в этом деле, что, конечно, не так. По Волкову есть только один эпизод — кубковый матч "Нафтана" с "Крумкачамi", о котором вы много и подробно писали. Уголовное преследование в отношении его прекращено, футболист явился с повинной и помог следствию. По спортивной линии, от федерации, наказания ему не избежать — и пусть это станет уроком для других молодых футболистов, не сумевших уйти от соблазна. Да, у Волкова непростые жизненные обстоятельства... Это его ни в коем случае не оправдывает, просто те, кто к нему обращался с подобным предложением, о них, безусловно, знали — и обратились не просто так.





Надо понимать, как работает вся схема. Есть заказчик за пределами страны, который находит посредников в Беларуси. Они, в свою очередь, ищут "доверенных лиц" в клубах, а те уже подталкивают к противоправным действиям непосредственно футболистов. И далеко не всегда известно, в каком именно матче необходимо сыграть, как требуется заказчикам. Чаще всего, уже в ходе игры, с трибуны подается какой-то знак — и тогда разыгрывается заранее оговоренный сценарий. Такие, как Волков, — это пешки, которым ломают карьеры за небольшие суммы в сравнении с теми, что крутятся наверху. Вот на чем необходимо делать акцент! Пусть молодежь учится на ошибках других, — сообщили "Прессболу" в ГУБОПиК.



