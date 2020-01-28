Юрий Пунтус решил не наказывать оскорблявших его болельщиков









- Не секрет, что осенью у вас были натянутые отношения с болельщиками. Традиционную встречу с ними перед началом сезона собираетесь проводить?

А я с ними недавно встречался. Не секрет, что на домашнем матче с БАТЭ, которым мы завершали прошлый чемпионат, с их стороны была целенаправленная акция с оскорбительными выкриками. Кто ее запланировал, не знаю. Но мне было очень тяжело слушать такое. Для этого нужно каменное сердце. Конечно, не могу сказать, что мне было безразлично. Наоборот, противно. А предпринять ничего не можешь. Хотелось, чтобы все поскорее прекратилось, но... Я весь матч провел у скамейки. Даже к бровке не выходил. Они тогда испоганили мне настроение. Затем узнал, что все записывалось на камеры. И при желании можно было распознать тех людей через милицию и наказать. Такая история недавно случилась с Дзюбой — он выиграл судебный процесс. Но я сказал, что мне это не надо. И стал инициатором встречи с болельщиками. Потому что те оскорбления — надуманные и, считаю, незаслуженные. Обратился к жодинскому мэтру Александру Сергеевичу Позняку. Попросил обязательно устроить нам такое мероприятие. Оно на днях состоялось на нашей базе. Это были не ультрас, а взрослые серьезные люди, у которых уже есть семьи. Прошел откровенный диалог, он длился полтора часа. Высказывались все. Я пояснил, как отношусь к формированию команды и так далее. Мы пожали друг другу руки и, как показалось, расстались друзьями. Помню, давным-давно, когда тренировал сборную, у меня спрашивали, когда же будет результат. Объяснял, что один его не добьюсь — сделать это мы можем только вместе. Так и сейчас.



