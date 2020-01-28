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ГУБОПиК: «Нам поступил сигнал от одного из волейболистов, который узнал, что его команду втягивают в договорные игры»

В главном управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси рассказали о белорусском волейболисте, который сообщил о договорном матче.

«И давайте замечать не только плохое, но и хорошее. Если вы помните, в январе прошлого года случились задержания в Могилеве. Но до этого мы следили за ситуацией несколько месяцев. Нам поступил сигнал от одного из волейболистов, который узнал, что его команду втягивают в договорные игры. Он обращался в разные инстанции, ходил к руководству клуба, а его почему-то не слышали. Но надо отдать должное — в поисках правды человек пошел до конца. Наверное, фамилию спортсмена сейчас называть не стоит, однако на суде вы обязательно ее услышите. Это довольно известный волейболист, неоднократный чемпион Беларуси. Его значимость в развитии этого дела обязательно надо указывать и подчеркивать», – рассказали в ГУБОПиК.
Tribuna
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