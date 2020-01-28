В Минске пройдет чемпионат Беларуси по бадминтону

Об это сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Белорусской федерации бадминтона.





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Так, 28 и 29 января состоятся предварительные поединки командного турнира (начало в 14:00 и 09:00 соответственно). Сражаться за титул будут 5 дружин из регионов страны (кроме Витебского и Могилевского). Финал пройдет 1 февраля. Звание лучшей команды предстоит отстаивать минчанам. По итогам турнира тренерский штаб сформирует состав дружины для участия в командном чемпионате Европы, который пройдет в феврале 2020-го во Франции.









Далее, 30 и 31 января, пройдут поединки в одиночном, парном разрядах и миксте (начало в 09:00). Всего выступят 80 игроков. Среди них — лидеры сборной Алеся Зайцева, Анастасия Чернявская, Юлия Бицукова, Марьяна Вербицкая. Финалы запланированы на 1 февраля. На кону будет 5 комплектов медалей в личном первенстве и 1 — в командном. Начало в 10:00.





— В 2019 году на аналогичном турнире выступали не все сильнейшие, — рассказала исполнительный директор Белорусской федерации бадминтона Жанна Атавина. — Например, Алеся Зайцева залечивала травму. В ее отсутствие титул взяла Вербицкая. У мужчин бессменным лидером на протяжении последних 13 лет является Евгений Яковчук. В миксте фавориты — Алексей Конах и Кристина Силич. В мужской паре чемпионство будут отстаивать Яковчук и Сайдаков.





Справочно





Баталии пройдут в левом крыле спорткомплекса.





Вход свободный.



