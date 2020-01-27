Белорус вошел в топ-10 лучших бойцов ММА в СНГ

Итак, лучшими в смешанных единоборствах в России и странах СНГ в 2019 году стали российские бойцы Хабиб Нурмагомедов, Федор Емельяненко, Петр Ян, Алберт Туменов, Забит Магомедшарипов и Магомед Исмаилов, Махмуд Мурадов из Узбекистана, Андрей Арловский из Беларуси, Жалгас Жумагулов из Казахстана, Тофик Мусаев из Азербайджана и Лойк Раджабов из Таджикистана.





За Хабиба в России и СНГ проголосовали 33 %, за Федора Емельяненко – 14 %, за Петра Яна – 12 %, за Альберта Туменова и Забита Магомедшарипова — по 7 %, за Магомеда Исмаилова и Махмуда Мурадова — по 5 %, за Андрея Орловского, Жалгаса Жумагулова, Тофика Мусаева и Лойка Раджабова — по 3 %.





Рейтинг составлен по итогам интернет-опроса любителей смешанных единоборств на тему лучшего в ММА в России и СНГ в прошлом году.









Андрей Арловский





Мастер спорта международного класса Республики Беларусь по самбо. Прозвище – Питбуль. Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в тяжелом весе.





Бобруйчанин Андрей Арловский, родившийся в 1979 году, изначально хотел стать юристом. В детстве занимался футболом, а после окончания школы поступил в Академию МВД на специальность «юрист-правовед». Именно в вузе он увлекся единоборствами – в первую очередь, самбо и дзюдо. Уже через пару лет Андрей стал чемпионом мира по самбо среди юниоров в категории свыше 100 кг. Продолжил занятия спортом Арловский и после окончания вуза.





В профессиональный спорт белорус пришел уже в 20-летнем возрасте, попробовав свои силы на чемпионате мира-1999 по ММА. В первом же своем бою на профессиональном ринге ему пришлось столкнуться с Вячеславом Дациком (прозвище – Рыжий Тарзан). Тот также был дебютантом боев без правил. Арловский доминировал на протяжении всего боя, однако в концовке пропустил удар в подбородок и попал в нокаут.





Поражение в первом же бою не заставило Андрея бросить этот спорт – уже в 2000-м он стал чемпионом Европы по ММА в супертяжелом весе, одержав две досрочные победы над не самыми слабыми соперниками.





Вскоре после окончания вуза Андрей Арловский переехал на постоянное место жительства в Чикаго (США) и громко заявил о себе в Ultimate Fighting Championship – организации, проводящей в США бои по смешанным правилам.







