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Судьба Кокорина решится в среду

Как стало известно «Спорт-экспресс», нападающий «Зенита» Александр Кокорин по-прежнему не хочет уходить в аренду в «Сочи». Форвард не полетел с командой Владимира Федотова на второй сбор.

Главный тренер питерцев Сергей Семак рассчитывает на Кокорина во второй части сезона. По всей видимости, вопрос по нему будет решен в среду.

21 января днем пресс-служба «Сочи» сообщила об аренде 28-летнего Кокорина до конца сезона-2019/20. Вечером нападающий попал в стартовый состав «Зенита» на товарищеский матч с «Аль-Увайнахом» (10:0). В этой игре Александр оформил хет-трик и вывел свою команду с капитанской повязкой. После игры главный тренер сине-бело-голубых отметил, что, к сожалению, не принимает решение о будущем Кокорина в клубе из Санкт-Петербурга.

Напомним, что Кокорин и Мамаев - те самые футболисты, которых показательно посадили за хамское поведение и драку.
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