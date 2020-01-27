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Александр Сырей дисквалифицирован на 7 матчей за то, что ударил сопернику клюшкой между ног, а затем "добавил" лежачему ногой

Защитник "Химика" Александр Сырей дисквалифицирован на семь матчей на основании пунктов 1.2 и 2.14 приложения к Дисциплинарному регламенту. В игре с "Могилевом" хоккеист нарушил правила 151, п. 1 ("Удар ногой") и 159, п. 6 ("Удар соперника клюшкой").

Один матч дисквалификации Сырей уже отбыл, отмечает официальный сайт ФХБ.

Сырей наказан за грязную игру в поединке с "Могилевом" (4:3 Б). В первом периоде хоккеист за чужими воротами ударил соперника клюшкой в пах. А затем отоварил уже лежавшего на льду игрока "Могилева" ногой.
Прессбол
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