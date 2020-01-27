Один матч дисквалификации Сырей уже отбыл, отмечает официальный сайт ФХБ.





Сырей наказан за грязную игру в поединке с "Могилевом" (4:3 Б). В первом периоде хоккеист за чужими воротами ударил соперника клюшкой в пах. А затем отоварил уже лежавшего на льду игрока "Могилева" ногой.



