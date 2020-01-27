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Названа возможная причина крушения вертолета Коби Брайанта

Причиной крушения вертолета с баскетболистом Коби Брайантом на борту мог стать густой туман, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на представителей местной полиции.

Воздушное судно с 41-летним спортсменом, его 13-летней дочерью Джанной и еще семью людьми разбился в воскресенье в Калабасасе, штат Калифорния.

"Погодная ситуация не соответствовала минимальным стандартам для полетов. Туман был такой, что наши вертолеты не летали", — сказал представитель департамента полиции Лос-Анджелеса Джош Рубенштейн.

Сообщается, что вертолет Брайанта летел очень низко со скоростью около 160 миль в час (256 километров в час), а на борту было около 800 фунтов топлива, что и вызвало пожар после крушения.


Брайант, завершивший карьеру в 2016 году, выступал в НБА за "Лос-Анджелес Лейкерс" на протяжении 20 сезонов. Спортсмен пять раз становился чемпионом, 18 раз участвовал в Матче звезд, был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата и дважды самым ценным игроком финальной серии плей-офф.

В списке самых результативных игроков в истории НБА Брайант занимал третье место с 33 643 очками, пока в ночь с субботы на воскресенье его результат не превзошел Леброн Джеймс.

В составе сборной США баскетболист побеждал на Олимпийских играх в 2008 и 2012 годах и выигрывал чемпионат Америки — 2007.
Источник: ria.ru
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