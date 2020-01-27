Белорусский спорт под бело-красно-белыми знаменами

7 июня 1995 года по результатам референдума, который прошел 14 мая того же года, с 1991-го год государственый бело-красно-белый флаг перестал быть государственым: на смену ему вернулся советский красно-зеленый. По официальной статистике за смену символов тогда проголосовало 3,6 млн человек – это 75,1% от высказавших на референдуме свое мнение по этому вопросу.





С тех пор выросло уже целое поколение, которое в качестве главного символа страны видело только нынешний флаг. В том числе и на спортивной арене – в честь побед наших атлетов.





Сейчас БЧБ не все и не везде рады видеть, но он часто всплывает в контексте истории, в том числе и спорта. Белорусские спортсмены периодически ностальгируют и вспоминают свои приключения. Вот недавно своей историей с подписчиками делилась теннисистка Ольга Барабанщикова. На соревнованиях в США она выходила под БЧБ.













И это, разумеется, не единственный пример. Вспомним, как белорусский спорт и бело-красно-белый флаг шагали бок о бок.





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Под БЧБ белорусы прошли на открытии Олимпиады в Лиллехаммере, в которой наша страна впервые участвовала самостоятельно.









Знаменосцем тогда выступил титулованный конькобежец Игорь Железовский. Он выигрывал олимпийские медали еще за СССР, однако и выступление под БЧБ-флагом оказалось для успешным. Именно Железовский пополнил олимпийскую копилку белорусской сборной первым – взял серебро в забеге на 1000 м.





После Олимпиады Железовский громко высказывался по вопросу смены государственной символики. Главное отечественное СМИ того времени – «Советская Белоруссия» – выходило со спортсменом на первой полосе и его цитатой: «Занимаются ерундой! Меняют флаг. Будто делать больше нечего».





Позже оказалось, что об активной позиции Железовского докладывали самому Александру Лукашенко. Спортсмен в интервью TUT.by рассказывал:





«Мне кажется, президент хорошо относился ко мне. Хотя в 1994 году, знаю, обо мне наводили справки, подавали их ему. Тогда чиновники просто видели во мне конкурента, которому решили насолить. Представили меня президенту будто оппозиционера какого-то, некоего деструктивного элемента, с политическими амбициями».





Однако в итоге защита БЧБ на карьере Железовского не сказалась: до 2005-го он руководил Белорусским союзом конькобежцев.









Вторую (и последнюю) медаль на той Олимпиаде белорусам принес биатлон. В спринте на втором месте финишировать удалось Светлане Парамыгиной. Однако биатлонных медалей могло быть и больше – в индивидуальной гонке, например, в топ-10 забежало сразу две представительницы Беларуси: Парамыгина оказалась четвертой, а Светлана Пермякова финишировала седьмой. А вот, кстати, и ее фото с той гонки – опуститесь вниз кадра и обратите внимание на шапку спортсменки.





С той Олимпиады сохранились прекрасные артефакты. Например, государственные почтовые марки, выпущенные в честь этого события. Вероятно, такой экземпляр имеет огромную ценность среди филателистов.





Другой важнейший для Беларуси зимний вид спорта – хоккей – в те времена мог только мечтать об участии в Олимпийских играх. Белорусская сборная в 1994 году безуспешно пыталась выбраться из третьего по силе дивизиона мирового хоккея – тогда непреодолимой преградой для наших хоккеистов стали словаки.





Повышения в классе удалось добиться только через год. В болгарской Софии подопечные Андрея Сидоренко поочередно разобрались с украинцами, словенцами, эстонцами и казахстанцами и отпраздновали итоговый успех вот такой общей фотографией.





Одним из лидеров той дружины, кстати, был нынешний коуч сборной Беларуси и близкий приятель Александра Лукашенко Михаил Захаров.





В 2008 году наша хоккейная сборная, уже находясь в элите, имела прекрасную возможность отдать дань памяти исторической форме с «Погоней». Тогда в честь 100-летнего юбилея Международной федерация хоккея каждая сборная на чемпионате мира сыграла один матч в ретро-форме. Не поучаствовала в акции только Беларусь. Хотя наверняка такая возможность была, ведь где-то до сих пор сохранились даже оригиналы тех важнейших для истории нашего хоккея джерси.





Засветились под БЧБ-флагом и летние виды спорта. Да еще как! Например, именно этот символ страны поднимался в честь победы белорусской баскетбольной «молодежки» на чемпионате Европы-1994.





Сейчас такое, конечно, трудно даже представить, но тогда наша сборная одолела в полуфинале сборную Испании (67:69 – причем по ходу матча белорусы уступали -20, но смогли переломить ход встречи), а в решающей игре разобралась с итальянцами (96:91).





Миг триумфа и поднятого государственного флага сохранился до сих пор (отметка 1:48:00).









А еще белорусы рубились в стритболе «3х3»! Посмотрите, например, как выглядела форма нашей команды на первом чемпионате мира, который прошел в 1995-м году в Барселоне.





Любопытно, что именно в день смены государственной символики, произошел один из самых важных матчей в истории сборной Беларуси по футболу – невероятная победа над мощнейшей сборной Нидерландов, значительная часть состава которой за пару недель до этого выиграла Лигу Чемпионов.





И несмотря на официально произошедшую смену флага среди болельщиков преобладали именно бело-красно-белые знамена (отметка 0:02).







А вот такой была инфографика белорусского ТВ в той легендарной встрече.





Но сложности в использовании БЧБ-флага все-таки возникали у болельщиков уже в тот день.





Вот что писал Владимир Бережков в газете «Прессбол» от 13 июня 1995 года:





«Вчерашний национальный символ, под которым кормчие суверенной белорусской державы шли к власти и теперь её пожинают, болельщики проносили на стадион как контрабанду. Стражи порядка «правильно» приняли инструкции последнего референдума и решительно экспроприировали на футбольном КПП бел-чырвона-белыя флаги».





И эта тенденция сохраняется и по сегодняшний день. Перед гостевым матчем против Германии АБФФ, например, просила немецкую сторону о недопущении на трибуны белорусских фанатов с «Погоней» и бело-красно-белыми флагами.





Подтверждением этого служат слова пресс-секретаря немецкого футбольного союза Штефана Айермана: «На официальном заседании перед игрой Белорусская федерация футбола предупредила нас, что на стадионе для политической пропаганды используются определенные символы и флаги. АБФФ попросила нас не допускать бело-красно-белые флаги и герб «Погоня», – прокомментировал он.





Фанатов, впрочем, преграды не останавливают.





Что касается нынешних белорусских спортсменов, то узнать их мнение о бело-красно-белом флаге (а уж тем более увидеть их с ним) удается нечасто. Хотя порой мы все-таки слышим по-настоящему громкие заявления по этому вопросу от наших топовых атлетов.





Например, в беседе с журналистом «Прессбола» Сергеем Щурко своим мнением о государственных символах поделилась Алина Талай:





«Конечно, я выросла под красно-зеленым флагом, и мне нравится, когда он поднимается в мою честь, но все-таки давайте не будем обманывать друг друга: наш цвет — бело-красно-белый. Куда деть историю государства до 1917 года? Надо забыть о том, что наши прадеды веками поливали эту землю своей кровью? Какая нам тогда будет цена — как Иванам, не помнящим родства?»









Также о вопросах государственной символики в рамках онлайн-конференции «Прессбола» громко говорила и легендарная белорусская пловчиха Александра Герасименя:





«С точки зрения эстетики бело-красно-белый, конечно, более симпатичен. Да и история у него куда богаче и насыщенней — Великое княжество Литовское, Новогрудок, Мир, Несвиж, тот же Клецк. Мне не хочется думать о том, что Беларусь ведет отсчет от 1917 года и гордится тем, что мы чемпионы мира по количеству улиц Ленина, Маркса, Энгельса и еще бог знает кого, кто у нас отродясь не бывал. В нашей истории есть немало славных дат, и давайте не будем забывать, что в свое время ВКЛ было одним из влиятельнейших государств Европы».





Что касается мужской половины белорусского спорта, то тут высказываются о бело-красно-белом флаге редко. Один из имеющих по этому вопросу четкое мнение – Вячеслав Глеб. Вот его слова еще в бытность выступления за «Крумкачоў»:





«Погоня» и бело-красно-белый флаг — это наши извечные символы. Объявили референдум, вернули красно-зеленый флаг и бэсэсэровский герб. Не знаю, как он проходил, но Беларусь — единственная страна, которая сохранила советские атрибуты. Почему так случилось? Вопрос. Так и с языком — в силу различных причин в середине 1990-х мы его потеряли…», – рассказал в интервью «Радио Свобода» футболист.





Кстати, «Крумкачы» на заре своего существования визуально ассоциировали себя с БЧБ-флагом.





Впрочем, когда клуб начал набирать обороты, его глава Денис Шунто в интервью kyky.org объяснил это исключительно культурными мотивами: «А, я знаю, что это за фото, даже я на нём есть, наверное. (смеётся) Мы ездили на международный турнир во Львов и взяли наш исторический флаг. Это не политика – это культура», – прокомментировал он.





Флагманом же использования бело-красно-белого флага в белорусском спорте, пожалуй, является Виталий Гурков. Многократный чемпион мира по тайскому боксу и участник группы Brutto еще в начале «десятых» годов заявлял о своей четкой позиции по вопросу государственной символики:





«Я стаўлюся да сцяга з павагай. У школе вывучаў яго гісторыю, і ў гістарычным плане ён мяне больш прываблівае, чым чырвона-зялёны. Памятаю, калі змянілі дзяржаўную сімволіку, у школе ўсе былі ў шоку. Дзеці закрэслівалі дзённікі, усе перамалёўвалі новы сцяг на стары. Гэта ж не сакрэт, у гэтым няма нічога дрэннага. (…) Сумна, што наша гісторыя страчваецца, што наш сцяг мог бы выглядаць па-іншаму».









А вот так он выходил на награждение золотой медалью чемпионата мира по тайскому боксу-2016 в шведском Йончепинге.





А еще порой довольно громкие истории происходят в спорте любительском. Например, к таким можно отнести произошедшую с Владом Асташкевичем – участником Минского полумарафона-2018. Поучаствовать в забеге он решил с БЧБ-флагом на плечах. Затея оказалась довольно рискованной.





Вот что Влад рассказывал belsat.eu о прохождении дистанции и том, что последовало после нее:





«Во время марафона я периодически слышал, как по рации говорят, что я пробегаю рядом. Похоже, у них были планы меня раньше задержать. Поэтому когда я видел милиционеров, то бежал в толпу. А когда их не было, бежал сбоку, чтобы больше людей увидели меня с флагом.





После финиша с медалью на шее меня задержали. Здоровые дядьки подходили и все время спрашивали, зачем я это сделал, зачем мне это нужно. После меня доставили в Центральное РУВД и продержали три часа, а флаг забрали на «экспертизу».

#1#

Напомним, что официально бело-красно-белый флаг в Беларуси не запрещен.