



Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс вышли в четвертьфинал соревнований. В третьем круге они победили российско-американский дуэт Веронику Кудерметову и Элисон Риске — 5:7, 6:3, 6:2. Поединок длился 1 час 52 минуты, передает На теннисном турнире Australian Open белорускаи бельгийкавышли в четвертьфинал соревнований. В третьем круге они победили российско-американский дуэт— 5:7, 6:3, 6:2. Поединок длился 1 час 52 минуты, передает Еврорадио.





Напомним, в одиночном разряде турнира Соболенко выбыла из соревнований уже в первом круге, проиграв испанке Карле Суарес-Наварро — 6:7, 6:7.





Тимее Бабош и выступающей за Францию Кристине Младенович – 6:7 (4:7), 3:6. Тем временем, как передает sputnik.by , белорусско-словацкая пара Александра Саснович – Виктория Кужмова завершила выступление в парном разряде Открытого чемпионата Австралии, проиграв венгеркеи выступающей за Францию– 6:7 (4:7), 3:6.





Ранее Саснович также выбыла из турнира и в одиночном разряде еще в первом круге.











