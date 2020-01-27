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20 обвиняемых: Генпрокуратура направила в суд дело о договорняках

Генеральная прокуратура изучила и направила в Минский городской суд для определения подсудности уголовное дело об организации договорных матчей.

В качестве обвиняемых по уголовному делу привлечены 20 лиц, которым инкриминировано совершение с февраля 2017 года по январь 2019 года противоправных деяний в разных сочетаниях либо только один состав преступления.

Так, в ходе предварительного расследования установлены 15 подкупов участников профессиональных соревнований по ч.1 и ч.2 ст.253 Уголовного кодекса Республики Беларусь, одно покушение на такой подкуп по ч.1 ст.14 и ч.2 ст.253 Уголовного кодекса Республики Беларусь, а также 12 фактов хищений, связанных с мошенническим завладением денег букмекерских контор, по ч.1, ч.2 и ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Обвиняемым Л. и Б. инкриминировано то, что они передали, а спортсмены футбольных и одной воллейбольной команды приняли незаконные вознаграждения, будучи участниками матчей Чемпионата Республики Беларусь по футболу среди команд высшей и первой лиг, матча Кубка Республики Беларусь по футболу,  а также участниками матча Чемпионата Республики Беларусь по волейболу, за обеспечение заранее оговоренных результатов.
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