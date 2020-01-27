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Майкл Джордан о погибшем Коби Брайанте: Был мне как младший брат

Легендарный баскетболист Майкл Джордан заявил, что находится в шоковом состоянии в связи с гибелью пятикратного чемпиона NBA Коби Брайанта.


"Я в шоке из-за трагической новости о гибели Коби и его дочери Джианны. Слова не способны описать боль, которую я испытываю. Я любил Коби, он был мне как младший брат. Мы часто общались с ним, и мне очень не хватает наших бесед... Я и моя супруга Иветт выражаем глубочайшие соболезнования жене Коби Ванессе,  Los-Angeles Lakers и баскетбольным болельщикам во всем мире", - приводит The Score слова Джордана.

Знаменитый спортсмен также назвал Брайанта одним из величайших людей в баскетболе с непреодолимым соревновательным духом. При этом Джордан подчеркнул, что Коби был "невероятным отцом", очень сильно любившим свою семью.

26 января Коби Брайант погиб при крушении частного вертолета. Трагический инцидент произошел в городе Калабасас в американском штате Калифорния. По данным СМИ, во время авиакатастрофы вместе с Брайантом погибла его 13-летняя дочь.
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