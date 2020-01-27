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Боксер с криком "Майк Тайсон!" укусил соперника во время боя

Украинский боксер Иван Редкач укусил американца Дэнни Гарсию во время боя за звание обязательного претендента на чемпионский пояс в полусреднем весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).


Как передает "Лента.ру", об этом сообщает Associated Press.

В восьмом раунде соперники сошлись в клинче, и тогда Редкач вонзил зубы в плечо американца. "Он крикнул "Майк Тайсон!" и укусил меня. Я думал, мне понадобятся швы или что-то типа того", — заявил после поединка Гарсия. По его словам, такое с ним произошло впервые.


После инцидента бой был продолжен. Американец одержал победу единогласным решением судей (118:110, 117:111, 117:111). Для него этот выигрыш стал 36-м в карьере при двух поражениях. На счету Редкача 23 победы, пять поражений и одна ничья.

Отметим, что Тайсон в 1997-м во время боя-реванша против Эвандера Холифилда откусил сопернику кусочек уха. Тот поединок в итоге не был продолжен, а Тайсона дисквалифицировали и оштрафовали на три миллиона долларов, пишет ru.oxu.az
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