Легендарный баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе





Вертолёт с Брайантом упал в горах возле города Калабасас в округе Лос-Анджелес, сообщает ВВС





С ним на борту было еще четверо людей — все погибли. По данным ABC News, пассажирками вертолета были дочери Коби.





На месте работают экстренные службы. Причина аварии выясняется.





Брайант был пятикратным чемпионом НБА в составе Лейкерс, двукратным MVP финальных серий, а также самым ценным игроком сезона-2008.





Коби принял участие в 18 Матчах Звезд, четырежды был MVP этих матчей. 11 раз входил в первую сборную сезона НБА. За карьеру в лиге Брайант набрал 33 643 очка.





Также Коби стал двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной США (2008, 2012).