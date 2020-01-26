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Легендарный баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

41-летний баскетболист, пятикратный чемпион НБА Коби Брайант погиб во время крушения вертолета в Лос-Анджелесе.


Вертолёт с Брайантом упал в горах возле города Калабасас в округе Лос-Анджелес, сообщает ВВС.

С ним на борту было еще четверо людей — все погибли. По данным ABC News, пассажирками вертолета были дочери Коби.

На месте работают экстренные службы. Причина аварии выясняется.

Брайант был пятикратным чемпионом НБА в составе Лейкерс, двукратным MVP финальных серий, а также самым ценным игроком сезона-2008.

Коби принял участие в 18 Матчах Звезд, четырежды был MVP этих матчей. 11 раз входил в первую сборную сезона НБА. За карьеру в лиге Брайант набрал 33 643 очка.

Также Коби стал двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной США (2008, 2012).
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