Легендарный баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
41-летний баскетболист, пятикратный чемпион НБА Коби Брайант погиб во время крушения вертолета в Лос-Анджелесе.
Вертолёт с Брайантом упал в горах возле города Калабасас в округе Лос-Анджелес, сообщает ВВС.
С ним на борту было еще четверо людей — все погибли. По данным ABC News, пассажирками вертолета были дочери Коби.
На месте работают экстренные службы. Причина аварии выясняется.
Брайант был пятикратным чемпионом НБА в составе Лейкерс, двукратным MVP финальных серий, а также самым ценным игроком сезона-2008.
Коби принял участие в 18 Матчах Звезд, четырежды был MVP этих матчей. 11 раз входил в первую сборную сезона НБА. За карьеру в лиге Брайант набрал 33 643 очка.
Также Коби стал двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной США (2008, 2012).
23:52 26/01/2020
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