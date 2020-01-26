Олимпийский чемпион отчитал «еле волочащих ноги» российских биатлонистов
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отчитал «еле волочащих ноги» российских биатлонистов. Его слова приводит «Чемпионат.com».
Васильев посчитал итоги выступлений отечественных спортсменов неутешительными. «Чувствуется, что у наших просто нет сил. Не знаю, чем наши занимались в подготовительный период, но все "мертвые". Как можно было так натренировать спортсменов, что они ноги еле волочат?» — задался вопросом он.
Олимпийский чемпион посчитал, что шансы на медали чемпионата мира у россиян минимальны. «Начали за здравие, а сейчас все движется к тому, что закончится за упокой. Остается верить только в чудо», — подытожил он.
26 января российские биатлонисты установили антирекорд, 26 гонок подряд не попав на подиум Кубка мира. Спортсмены не попадают в первую тройку соревнований с 14 декабря 2019 года. Таким образом россияне побили собственный антирекорд 2016 года, когда они оставались 25 гонок без наград.
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20:01 26/01/2020
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