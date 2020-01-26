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Сборная Беларуси победила на чемпионате Европы по индор-хоккею среди женщин

Белоруски одержали победу над командой Нидерландов.

Женская сборная Беларуси в серии буллитов победила команду Нидерландов в финале чемпионата Европы по индор-хоккею — 1:1 (4:3 Б). На гол Лизы Пост взятием ворот ответила Марина Никитина, которая также реализовала решающий штрафной бросок. Встреча прошла в минском Дворце спорта, пишет "Прессбол".

Бронза состязаний досталась сборной Чехии, одолевшей немок (3:2).

Ранее женская национальная команда Беларуси завоевывала бронзу на чемпионатах Европы 2016 и 2018 годов. Кроме того, в 2018 году белоруски стали третьими на Кубке мира.
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