Женская сборная Беларуси в серии буллитов победила команду Нидерландов в финале чемпионата Европы по индор-хоккею — 1:1 (4:3 Б). На гол Лизы Пост взятием ворот ответила Марина Никитина, которая также реализовала решающий штрафной бросок. Встреча прошла в минском Дворце спорта, пишет "Прессбол"





Бронза состязаний досталась сборной Чехии, одолевшей немок (3:2).





Ранее женская национальная команда Беларуси завоевывала бронзу на чемпионатах Европы 2016 и 2018 годов. Кроме того, в 2018 году белоруски стали третьими на Кубке мира.