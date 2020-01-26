Иван Литвинович: «Ходить и прыгать на батуте научился одновременно»

Сейчас он доводит свой прыжок до совершенства в спорткомплексе «Стайки», где сборная наших батутистов разбила тренировочный лагерь. МЛЫН.BY пообщался со спортсменом, у которого есть все шансы побороться за олимпийское золото.





— Это тот самый прыжок, с которым ты намерен выступить на Олимпийских играх — 2020?





— Почти. Нужно доработать сложность и качество исполнения. Не одного дня дело — подготовить конкурентоспособную программу. Вопрос, поеду ли на Олимпиаду, остается открытым. На чемпионате мира завоевал неименную лицензию. Тренер еще решит, кому достанется путевка в Токио (у сборной Беларуси четыре олимпийские квоты: две у мужчин и две у женщин. — Авт.).





— На недавнем чемпионате мира ты завоевал сразу две медали: золотую в командных выступлениях и серебряную в индивидуальных. Был удивлен такому успеху?





— То, что на пьедестал поднялся дважды, для меня, честно говоря, стало приятным сюрпризом. Это второй чемпионат в моей карьере. Было даже немного не по себе, потому что в индивидуальных соревнованиях пришлось выступать одному от Беларуси. Но все получилось замечательно!





— Как настраиваешься на выступления?





— Стараюсь ни с кем не общаться, особенно перед важными стартами. Не люблю, когда родители приезжают болеть за меня на трибуны, — волнуюсь больше. Включаю музыку, чтобы немного взбодрить мысли и тело.





— Прыжки на батуте — сложный и очень субъективный вид спорта. Тебя это привлекает?





— Мне просто нравится прыгать. Само ощущение полета и отрыва от земли ни с чем не сравнимо… Субъективный — это вы правильно подметили. Судейство на соревнованиях жесткое и очень своенравное. Немного отвел руки в стороны — минус балл.









— Момент, когда впервые попал в зал акробатики, помнишь?





— Честно — нет. Моя мама работает тренером по прыжкам на батуте в Вилейской СДЮШОР. Постоянно брала меня с собой на занятия. Когда мне был год, я научился ходить и одновременно — прыгать на батуте. С пяти лет начал заниматься акробатикой, прыгал на дорожке. Затем оказался на батуте и тренировался у Петра Ивановича Зайцева. Три года назад меня заметила Ольга Анатольевна Власова (главный тренер национальной сборной. — Авт.) и взяла под свое крыло. Можно сказать, мне повезло.





— Дома в Вилейке часто бываешь?





— Увы, нет. Мой привычный маршрут сейчас — Минск — Витебск — «Стайки». Постоянные сборы, тренировки и соревнования выматывают. Съездить домой практически некогда. Все свободное время занимает университет. Учусь на дневном отделении в БГУФК. В будние дни тренируюсь, в выходные сдаю зачеты — сейчас как раз сессия. Надеюсь, что все сдам без хвостов. Иначе на соревнования не пустят.





— У тебя много друзей?





– Настоящих, с которыми знаком с самого детства, — лишь пару ребят. Очень редко удается с ними видеться, но уж если встречаемся — основательно засиживаемся, играем на компьютере и приставке. Смотрим фильмы. Любим «Трансформеров», «Хоббита» и «Властелина колец». Друзья говорят, после чемпионата мира я стал звездой в Вилейке. В городе несколько билбордов даже появилось. Но, поверьте, я нисколько не зазнался!





— Что тебя заставляет трудиться на батуте еще усерднее?





— (Улыбается.) Крик Ольги Анатольевны. Бодрит лучше кофе. А если серьезно, с мотивацией у меня проблем нет. Заставлять работать меня не нужно.





— Что главное для батутиста?





— Ритмика, пластика, психологическая устойчивость. Выносливость. Желание вкалывать до седьмого пота.





— В гимнастических видах большое значение имеет вес спортсмена. Есть лакомства, от которых тебе сложно отказаться?





— Люблю посидеть в «Макдональдсе», сходить в пиццерию. Дома бабушка готовит вкусные пельмени, пироги. Невозможно от такого отказаться. Тренер ругает за лишние килограммы, но для меня сбросить вес за денек-другой — не проблема.





— После II Европейских игр ощутил интерес со стороны болельщиков к твоему спорту?





— Когда был дома на Новый год, видел, как много детей идут записываться в секцию. В тамошней спортшколе недавно появились современные батуты. Если до 2016 года мало кто знал о прыжках на батуте, то II Европейские игры дали большой толчок нашему спорту. Сейчас не только в Минске, но и в регионах батутный бум.





— Кто из спортсменов тебя вдохновляет?





— Олимпийский чемпион Влад Гончаров всегда рядом на тренировках. Повторить его путь — моя мечта. Он профессионал до мозга костей. Трудяга!





— Твои ближайшие планы?





— Этап Кубка мира в Баку в конце февраля. Уж я там планирую быть на высоте!





Пружинисто оттолкнувшись от батута, Иван взмывает под потолок манежа. Кажется, еще немного, и он коснется головой потолка гимнастического зала…









Иван Литвинович — батутист из Вилейки. В СДЮШОР Ваня пришел в 2006 году, когда ему было пять лет. Занимался прыжками на батуте у тренера Петра Зайцева. Учился в средней школе № 1, потом — в Вилейском государственном колледже. Сейчас на первом курсе БГУФК. Чемпион мира — 2019 в командных соревнованиях.







