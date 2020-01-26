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«ВЕХЛ? Очередная «кормушка» для отдельных персоналий за счет нищих клубов»

Бывший спортивный директор минского «Динамо» Олег Иванов жестко поделился мнением о создании Кубка ВЕХЛ.

«Определенный восторг вызвала победа «Авиатора», который был вынужден играть одиннадцатью хоккеистами, над U-18. А мне стыдно, что в нашем чемпионате представлены клубы, еле «наскребающие» половину состава... Убожество какое-то. Этим же словом можно охарактеризовать и поражение сборной в этом матче.

Когда целый ряд клубов наших экстралиг выживают на «воде и хлебе», ФХБ хочет обложить их еще одной данью – взносом для участия в ВЕХЛ и неизбежными дополнительными расходами, связанными с реализацией этого проекта.

Некогда гениальное и своевременное решение – создание такой лиги, сейчас видится бессмысленным и даже вредным. Очередная «кормушка» для отдельных персоналий за счёт нищих клубов...», – написал Иванов в своем Instagram.

Напомним, что сейчас обсуждается создание международного турнира – Кубок ВЕХЛ. И турнир с новым форматом может пройти уже в следующем сезоне. Участниками первого Кубка ВЕХЛ могут стать представители четырех стран – Беларуси, Украины, Латвии и Польши.
Tribuna
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