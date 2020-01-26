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В России тренер по спортивной ходьбе продолжает работать, несмотря на пожизненную дисквалификацию

Российский тренер по спортивной ходьбе Виктор Чегин, пожизненно дисквалифицированный, продолжает работать на сборах.

В 2015 году РУСАДА начало расследование в отношении тренера — его ученики фигурировали во множестве скандалов, связанных с допингом. По ходу разборок Виктор по собственной инициативе покинул пост в центре спортивной ходьбы в Саранске. После его признали виновным в нарушении или попытке нарушения антидопинговых правил, и в 2016 году ВФЛА утвердила решение РУСАДА о пожизненном отстранении Чегина.

По словам генерального директора Российского антидопингового агентства Маргариты Пахноцкой, тренер до сих пор приезжает на сборы, и организация ничего не может с этим сделать. "Чегин никак не может остановиться. Видимо, человек идейный. Но мы тоже не останавливаемся. Не знаю, по какой причине он не теряет энтузиазма, может, это дерзость какая-то, нужен адреналин ему. Но Чегин работает по сей день, он на сборах, представляете?

Его прячут с охраной. Он ходит с капюшоном, в очках, меняет машины. Но чтобы поймать его, нужна полиция, оперативно-розыскная деятельность, прослушка и так далее. У РУСАДА нет права на оперативно-розыскную деятельность", — цитирует функционера РИА "Новости".
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