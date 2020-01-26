БАТЭ победил в первом матче в новом году

Футболисты БАТЭ под руководством нового главного тренера Кирилла Альшевского провели первый матч и обыграли в товарищеской игре «Витебск» со счетом 2:1, сообщает tut.by





Отметим, что формат у встречи был такой: три тайма по 30 минут разными составами. А в третьем тайме на поле вышли дублеры.









БАТЭ — ФК «Витебск» — 2:1 (1:0; 1:1; 0:0).





Минск. 25 января. Воздухоопорный манеж АБФФ.





БАТЭ: (первый тайм) А. Чичкан, А. Филипович, З. Волков, Б. Копитович, В. Малькевич, Д. Бага, Е. Яблонский (к), В. Виллюмссон, Н. Милич, М. Скавыш, Э. Мукам; (второй тайм) А. Чичкан, Д. Бессмертный, М. Мякиш, Е. Филипенко (к), Б. Настич, Е. Березкин, С. Драгун, В. Виллюмссон, П. Нехайчик, Б. Дубайич, И. Василевич; (третий тайм) А. Свирский, В. Пигас, Шалкович, Н. Супранович, В. Глинский, В. Бочеров (к), А. Дыгун, П. Пашевич, И. Нурадин, И. Калошкин, М. Гаевой.





Голы: 1:0 — М. Скавыш (24, пас — Н. Милич). 1:1 — Ион Николаеску (44). 2:1 — Б. Дубайич (59-г, пас — П. Нехайчик, со штрафного).





Счет в первом тайме открыл Максим Скавыш. Во втором футболисты «Витебска» сумели сравнять счет, отличился новичок команды Ион Николаеску, перешедший на правах аренды из солигорского «Шахтера».





Борисовчане смогли вырвать победу в первом поединке нового сезона на последней минуте второго тайма. Боян Дубайич в сутолоке у ворот «Витебска» оказался расторопнее и протолкнул мяч в сетку.









29 января БАТЭ отправится на первый сбор в турецкий Белек.





Как менялись борисовчане в межсезонье





31 декабря 2019 года БАТЭ объявил о назначении нового главного тренера, седьмого в истории клуба. Им стал 37-летний Кирилл Альшевский, тренировавший дубль «желто-синих» и приведший его к золотым наградам.





Тренерский штаб пополнил 31-летний серб Лука Евтович, который стал тренером-аналитиком. Также новому главному тренеру будет помогать специалист, перешедший из «Витебска».





В начале года в БАТЭ вернулся Павел Нехайчик, который в 2019 году был капитаном брестского «Динамо», с которым стал чемпионом Беларуси, прервав 13-летнюю гегемонию Борисова.





А в конце января в стан БАТЭ вернулся ветеран команды Александр Володько, который в 2018 году играл за карагандинский «Шахтер», а в 2019 году сидел на скамейке запасных в солигорском «Шахтере».





Команда рассталась с вратарем Сергеем Черником, который перебрался в Казахстан в «Иртыш» из Павлодара.











