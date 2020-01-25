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Белорусский дуэт попал в топ-10 супермикста на этапе КМ по биатлону

Белорусский дуэт в составе Ирины и Виктора Кривко занял девятое место в супермиксте на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке.

На восьми огневых рубежах белорусы использовали всего три дополнительных патрона, уступив в итоге победителям 44 секунды.

Золото же досталось команде Франции (Жаклен, Бескон). Серебро сенсационно завоевали эстонцы (Захна, Ойя). На третью ступенька пьедестала поднялась сборная Австрии (Эдер, Хаузер), пишет sport.tut.by
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