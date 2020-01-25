Белорусский дуэт попал в топ-10 супермикста на этапе КМ по биатлону
Белорусский дуэт в составе Ирины и Виктора Кривко занял девятое место в супермиксте на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке.
На восьми огневых рубежах белорусы использовали всего три дополнительных патрона, уступив в итоге победителям 44 секунды.
Золото же досталось команде Франции (Жаклен, Бескон). Серебро сенсационно завоевали эстонцы (Захна, Ойя). На третью ступенька пьедестала поднялась сборная Австрии (Эдер, Хаузер), пишет sport.tut.by
17:15 25/01/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение