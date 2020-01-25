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Нападающий минского «Динамо» рассказал о возможном родстве с Уэйном Гретцки

Вячеслав Грецкий: Так часто задают вопрос о родстве с Гретцки, что сам начинаю сомневаться


– В социальных сетях «Динамо» писали, что вы можете быть дальними родственниками, так как дедушка Уэйна Гретцки до эмиграции в Канаду жил неподалеку от белорусского города Гродно, где родились вы. Вам не хотелось проверить наверняка и изучить родословную?

– Меня постоянно об этом спрашивают. Я уже не могу сказать «нет». Так часто задают этот вопрос, что сам начинаю сомневаться. Честно, я не проверял, являемся ли мы дальними родственниками или нет. Может быть, клуб займется этим и проверит в архивах. Мои родные сказали, что мы с Уэйном не родственники, поэтому я так всем и отвечаю. Если скажу, что мы родня, а потом окажется, что нет, то будет некрасивая ситуация.

– В Гродно вообще люди знают такую фамилию, гордятся, что в их краях выросли предки легенды?

– В Гродно очень любят хоккей, на «Неман» всегда собирается полный стадион, три тысячи зрителей прыгают на трибунах и громко болеют. Ну, и про то, что дедушка Гретцки здесь вырос, тоже знают, – цитирует Грецкого официальный сайт КХЛ.

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