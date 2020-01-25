Игорь Довгялло, который в бытность игроком "Нафтана" из-за безденежья продавал свои бутсы, отказался играть в "договорняке"
Голкипер "Городеи" Игорь Довгялло рассказал, как ему однажды в "Нафтане" предлагали принять участие в договорном матче.
"Предлагали поучаствовать в договорном матче (тогда вратарь выступал за "Нафтан" — прим.). Отказался и сразу сообщил главному тренеру, дал номера телефонов тех, кто звонил мне. Потом меня таскали в милицию, в БФФ. Давал показания.
Тренеру сказал: "Хотите ставьте, хотите нет на игру". Так что был такой инцидент. Звонили, предлагали", — цитирует Довгялло by.tribuna.com со ссылкой на "Беларусь 1".
11:28 25/01/2020
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