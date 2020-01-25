"Предлагали поучаствовать в договорном матче (тогда вратарь выступал за "Нафтан" — прим.). Отказался и сразу сообщил главному тренеру, дал номера телефонов тех, кто звонил мне. Потом меня таскали в милицию, в БФФ. Давал показания.





Тренеру сказал: "Хотите ставьте, хотите нет на игру". Так что был такой инцидент. Звонили, предлагали", — цитирует Довгялло by.tribuna.com со ссылкой на "Беларусь 1".



