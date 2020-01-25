На футбольные трансферы в 2019 году потрачена рекордная сумма













Глобальные расходы на оплату футбольных трансферов в 2019 году выросли на 5,8% - до рекордных $7,35 млрд (в 2018 году - $6,94 млрд), свидетельствуют данные отчета Международной федерации футбола (FIFA).





За прошлый год футбольные клубы по всему миру осуществили 18 042 трансфера (рост на 9,1%), в которых приняли участие 15 463 профессиональных игрока, представляющих 178 стран. При этом 80% всех вложений касаются всего 100 клубов.





Всего 4,6% трансферов стоили более $1 млн. Сделок на сумму более $10 млн было лишь 0,98 % всех переходов. 10% трансферов стоили меньше $1 млн.





Среди стран по положительной разнице первое место заняла Португалия ($384 млн), на второй строчке - Бразилия (прибыль $299 млн), замыкают ТОП-3 Нидерланды ($273 млн). В Англии - самая большая отрицательная сумма ($549,9 млн).





Наиболее популярные маршруты: из Бразилии в Португалию (228 трансферов), из Англии в Шотландию (163), из Португалии в Бразилию (149).





Переезд Жоао Феликса из "Бенфики" в "Атлетико Мадрид" стал крупнейшей сделкой 2019 года - 126 млн евро; Антуан Гризманн перешел из "Атлетико Мадрид" в "Барселону" за 120 млн евро; Лондонский "Челси" получил от "Реала" за бельгийца Эдена Азара 110 млн евро.







