+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Дакар-2020. Попавший в аварию мотогонщик Эдвин Стравер умер от полученных травм

Голландский мотогонщик Эдвин Стравер скончался от полученных травм в возрасте 48 лет.

Стравер попал в аварию в конце "Дакара". У него на 10 минут останавливалось сердце.

Врачам, прибывшим на место аварии, удалось запустить сердце и гонщик в критическом состоянии был доставлен в больницу в Эр-Рияде.

Позже Стравер был перевезен в больницу в Голландию. 

Из-за последствий аварии и остановки сердца мозг гонщика был слишком сильно поврежден и после получения согласия у родственников Стравера врачи приняли решение отключить аппарат искусственного дыхания.
Источник: pressball.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
"Свой быдлоязык сами учите". Караць за такое ці...
Тацяна Грачанікава
У Менск прыйшла вясна
Анатолий Санотенко
Правовые ужасы «нашего городка», или – Записки на...
Павел Севярынец
Піліп Шаўроў і Аляксандр Пушкін
Валерий Щукин
Участковая комиссия требует сатисфакции


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru