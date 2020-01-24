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Володько вернулся в БАТЭ

Полузащитник Александр Володько вернулся в БАТЭ, сообщает официальный сайт клуба.

Этот игрок в течение девяти с половиной сезонов (август 2008 – 2017) выступал за БАТЭ, вместе с которым завоевал десять чемпионских титулов (2008-17), становился обладателем Кубка (2010) и Суперкубка страны (2010, 2011, 2014, 2016, 2017).

Помимо того, трижды включался в список «22 лучших футболиста чемпионата» (2009, 2011, 2012). При непосредственном Сашином участии борисовчане прорывались в групповые раунды Лиги чемпионов (2008, 2011, 2012, 2014, 2015) и Лиги Европы (2009, 2010, 2017). Именно на данном этапе карьеры Володько-старший призывался в национальную сборную Беларуси (2012-14).

Вдобавок входит в топ-4 по числу официальных матчей, проведенных за БАТЭ (328). Больше лишь у Дмитрия Лихтаровича – 427, Виталия Родионова – 412 и Игоря Стасевича – 383. В форме «желто-синих» Александр записал в личный актив 20 голов и 31 результативную передачу.

В 2018-м отправился в казахстанский «Шахтер» из Караганды (27 встреч, 1 забитый мяч). В прошлом году подписал контракт с солигорским «Шахтером», правда, в силу разных причин в рядах «горняков» не дебютировал.


«Не сомневаемся: Александр Володько еще способен принести БАТЭ серьезную пользу – как на поле, так и в раздевалке, поскольку всегда выделялся бойцовскими качествами, редкой неуступчивостью, умением встряхнуть и повести за собой партнеров. Верим, что 11-й сезон в составе нашей команды получится для теперь уже хавбека-ветерана запоминающимся и успешным!» – говорится в сообщении БАТЭ.
Источник: tribuna.com
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